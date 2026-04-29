29/04/2026 17:56
《神州金融》人行：一季度末房地產貸款餘額同比下降3.4%
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▷ 2026年一季度末人民幣房地產貸款餘額51.7萬億元，同比降3.4%
▷ 個人住房貸款餘額36.72萬億元，同比降3.1%
▷ 科技型中小企業貸款餘額4.03萬億元，同比增20.9%
▷ 個人住房貸款餘額36.72萬億元，同比降3.1%
▷ 科技型中小企業貸款餘額4.03萬億元，同比增20.9%
一季度末，人民幣房地產貸款餘額51.7萬億元，同比下降3.4%，減少2767億元。房地產開發貸款餘額13.17萬億元，同比下降5.1%，減少161億元。個人住房貸款餘額36.72萬億元，同比下降3.1%，減少2911億元。
*一季度末消費貸款餘額同比降0.2%*
一季度末，本外幣住戶貸款餘額83.58萬億元，同比下降0.4%，一季度增加2963億元。其中，經營性貸款餘額25.89萬億元，同比增長3.7%，增加7884億元。不含個人住房貸款的消費性貸款餘額20.97萬億元，同比下降0.2%，減少2010億元。
*本外幣科技型中小企貸款餘額增20.9%*
一季度末，獲得貸款支持的科技型中小企業30.33萬家，獲貸率為50.4%，比上年末高0.2個百分點。本外幣科技型中小企業貸款餘額4.03萬億元，同比增長20.9%，增速比上年末高1.1個百分點。
一季度末，獲得貸款支持的高新技術企業29.46萬家，獲貸率為58.6%，比上年末高1.3個百分點。本外幣高新技術企業貸款餘額20.96萬億元，同比增長13.6%，比上年末高6.1個百分點。(jq)