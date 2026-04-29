29/04/2026 09:39

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶2點子，報6.8362

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8608，較上個交易日跌19點子，兩連跌，較市場預測偏弱約260點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開2點子，報6.8362，上個交易日即期匯率收盤報6.8360。



市場人士稱，美聯儲議息決議在即，另外霍爾木茲海峽仍未通航，外部不確定性部分限制人民幣匯率表現。不過五一長假臨近，市場交投或趨於清淡，國內經濟相對韌性有利於人民幣延續整體偏強走勢。



銀河證券認為，人民幣匯率有望保持溫和的穩健升值趨勢。花旗銀行則表示，人民幣匯率保持基本穩定的表達重新出現，但這並不意味著匯率升值會更強。(jq)