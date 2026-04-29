29/04/2026 16:38

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升31點子，報6.8329

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8329，較上個交易日4時30分收盤價升31點子，全日在6.8295至6.8401之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升45點子，報6.8356。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8608，較上個交易日跌19點子，兩連跌，較市場預測偏弱約260點。



市場人士表示，美聯儲利率決議公布前人民幣維持區間震盪，美伊談判前景仍黯淡，霍爾木茲海峽依舊關閉，國際油價穩步回升，避險需求短期或繼續支持美元多頭。一外資行交易員稱，「美元/人民幣估計長假前基本就在這附近波動，除非美元選擇方向。」(jq)