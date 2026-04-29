29/04/2026 08:32

【ＡＩ】《華爾街日報》指OpenAI去年營收與用戶增長放緩，拖累軟銀急挫9%

《經濟通通訊社29日專訊》據《華爾街日報》報道，OpenAI未能實現2025年的多項關鍵內部指標，引發市場對AI投資熱潮回報率的廣泛擔憂。作為OpenAI重要投資者的軟銀集團股價急挫高達9%，創下近六個月以來的最大單日跌幅。



多隻與AI算力及數據中心密切相關的科技股亦集體走軟，其中甲骨文與AI雲端運算服務商CoreWeave的股價均下跌逾3%，而晶片巨頭AMD的跌幅亦達4%。



《華爾街日報》引述知情人士透露，面對來自Google Gemini及Anthropic等競爭對手在企業市場的激烈狙擊，ChatGPT在去年底的增長顯著放緩，並面臨用戶流失的問題。OpenAI未能達成在2025年底前實現10億周活躍用戶的內部宏大目標。



截至2026年2月，其周活躍用戶僅略超9億。同時，儘管公司2025年年化營收突破200億美元，但仍未能達到其全年的營收目標，近幾個月的表現亦持續低於預期。



*OpenAI反指《華爾街日報》標題黨*



不過，OpenAI周二（28日）強烈反駁外界對其銷售增長前景的質疑。針對《華爾街日報》報道指，該公司未能達成內部營收與用戶增長目標，OpenAI直斥相關報道為「典型的標題黨」，並強調其面向消費者與企業的業務正火力全開。(rc)