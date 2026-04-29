29/04/2026 09:05

【中東戰火】阿聯酋突宣布「退群」，削弱OPEC對石油市場的掌控

《經濟通通訊社29日專訊》阿聯酋突然宣布退出OPEC，令合作了六十年的夥伴措手不及。OPEC將不得不竭力在瞬息萬變的全球石油市場中保持影響力。



分析指，OPEC第三大產油國阿聯酋，與該組織實質領導者沙特阿拉伯之間，長期存在緊張關係，最終導致阿聯酋周二（28日）宣布，將在數日後退出該組織，這一突如其來的消息令其他成員國的官員大為震驚。



對於OPEC及合作夥伴而言，阿聯酋的退出將削弱透過調整供應來管理油價的能力，同時亦令阿聯酋成為石油供應的一個重大變數。長期以來，阿聯酋一直對OPEC的產量配額限制感到不滿，而此時全球市場正經歷前所未有的動盪。



眼下最迫切的情況是，霍爾木茲海峽的關閉導致阿聯酋及其海灣鄰國的石油產量大幅下降，令世界其他地區石油供應極度短缺，也使OPEC產量配額形同虛設。一旦石油供應恢復，阿聯酋的退出最終可能引發新一輪的市場份額爭奪戰和未來的價格戰。



歐亞集團分析師Greg Brew表示：「OPEC的市場力量將會減弱，阿聯酋的退出將損害OPEC的信譽，因為阿聯酋在OPEC整體產能中佔有相當大的比例。」(rc)