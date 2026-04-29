29/04/2026 10:59

【特朗普當政】英國國王查理斯三世訪美，與黃仁勳等美國科技界領袖會晤

《經濟通通訊社29日專訊》英國國王查理斯三世對美國展開為期四日國事訪問，周二（28日）會見英偉達CEO黃仁勳等美國科技界領袖。



查理斯會見的科技界領導還包括亞馬遜創辦貝索斯、蘋果CEO庫克、AMD CEO蘇姿丰、Alphabet總裁波拉特等。查理斯與各方談笑風生，討論早期創業公司面臨的挑戰等多個議題。



查理斯指出那些由大學研究成果衍生而來的公司所面臨的問題，以及新創公司獲取資金的困難。「我一直認為，這些公司起步最困難，公司會陷入可怕的死亡谷。」



黃仁勳則指出AI和量子機械人等領域的巨大機會：「我們需要的是一個充滿活力的創投生態系統和創業文化。」



貝佐斯則回憶起1995年創辦亞馬遜的歷程，他曾努力從投資者那裏籌集100萬美元的資金，每次只能籌集5萬美元，並且有40個投資者拒絕了他的請求。查理斯回應：「那40個投資者現在肯定後悔莫及。」



在去年特朗普訪英期間，包括微軟、英偉達、Google和OpenAI在內的美國科技公司，承諾在未來幾年內向英國投資 310億英鎊（420億美元），用於人工智能、量子計算和民用核能領域。



*特朗普：查理斯同意伊朗不能擁有核武*



美國總統特朗普則在歡迎查理斯的白宮國宴上表示，英王同意他有關需確保伊朗永不擁有核武器的觀點。他說：「我們永遠不會讓那個對手--查理斯比我更贊同這一點--我們永遠不會 讓那個對手擁有核武器。」(rc)