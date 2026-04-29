29/04/2026 11:47

【美國議息】鮑威爾或最後一次主持議息會，聯儲局周三料按兵不動

《經濟通通訊社29日專訊》經濟前景的不確定性及央行領導層的更迭，為本周的聯儲局會議蒙上陰影，預計官員將在周三（29日）維持利率不變。



伊朗戰爭導致能源價格飆升及供應鏈受阻，增加通脹升溫和經濟增長放緩的可能性，促使決策者釋放眼下傾向採取觀望立場的訊號。聯邦公開市場委員會料連續第三次會議，將聯邦基金利率目標區間維持在3.5-3.75厘不變。



此外，在鮑威爾擔任聯儲局主席的最後一次記者會上，投資者將從中尋找線索，判斷聯儲局打算維持這種耐心姿態多久。



更受外界關注的或許是鮑威爾對他在聯儲局未來去向的表態。鮑威爾曾暗示，5月15日主席任期屆滿後，他可能會繼續擔任聯儲局理事會成員。(rc)