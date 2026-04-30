30/04/2026 16:45

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 英倫銀行及歐洲央行將公布利率決議

▷ 美國將發布個人消費、GDP價格指數等經濟數據

▷ 港股恒生指數收跌1.3%，美股道指跌0.57% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》聯儲局昨日決定維持利率不變，在中東戰事持續的情況下釋出鷹派訊息。道指收市跌280.12點或0.57%，報48861.81點；標指跌2.85點或0.04%，報7135.95點；納指升9.44點或0.04%，報24673.24點。港股方面，恒生指數收市報25776，跌335點或1.3%，成交2916億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，英倫銀行公布利率決議、會議記錄和貨幣政策報告。7:30pm，英倫銀行總裁貝利和其他貨幣政策委員會委員舉行新聞發布會。約8:15pm，歐洲央行公布利率決議；8:45pm，歐洲央行舉行新聞發布會。數據方面，今日5:00pm，歐元區公布第一季國內生產總值，經季節調整季率升幅料維持於0.2%，經季節調整年率升幅料由1.2%收窄至0.9%；3月失業率料維持於6.2%；4月消費者物價指數月率升幅料由1.3%收窄至1%，年率升幅料由2.6%擴大至3%。今晚7:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於3.75%。8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.15%。8:30pm，美國公布第一季GDP價格指數，料由3.7%升上3.9%；第一季個人消費料由1.9%降至1.4%；3月個人消費料由0.5%升上0.9%；3月個人所得料由下滑0.1%改善至升0.3%；連續申請失業救濟金人數料由182.1萬降至181.5萬；首次申請失業救濟金人數料由21.4萬降至21.2萬。9:45pm，美國公布4月芝加哥採購經理人指數，料由52.8升至54.9。10:00pm，美國公布2月領先指標；3月領先指標。在美國，今日公布業績的公司有：蘋果(US.AAPL)、康菲石油(US.COP)、復朗集團(US.LANV)、萬事達(US.MA)、默沙東(US.MRK)、Roblox Corp(US.RBLX)、Rivian Automotive(US.RIVN)、Twilio(US.TWLO)等。(wa)