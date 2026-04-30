25,907.59
-204.25
(-0.78%)
25,769
-171
(-0.66%)
低水139
15,091.78
-29.14
(-0.193%)
76,280.7300
+500.7300
(0.661%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
76,280.73
+500.73
+0.661%
2,269.7900
+16.8900
+0.750%
4,579.4200
+17.0400
+0.373%
30/04/2026 09:04
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.865
|98.961
|-0.096
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|160.28/32
|160.18/22
|160.42/46
|歐元/美元
|1.1678/82
|1.1683/87
|1.1675/79
|英鎊/美元
|1.3483/87
|1.3487/91
|1.3475/79
|美元/瑞郎
|0.7907/11
|0.7904/08
|0.7914/18
|美元/加元
|1.3673/77
|1.3669/73
|1.3685/89
|澳元/美元
|0.7120/24
|0.7126/30
|0.7115/19
|紐元/美元
|0.5836/40
|0.5838/42
|0.5828/32
|美元/人民幣
|6.8381/85
|6.8386/90
|6.8381/85
|美元/港元
|7.8358/62
|7.8365/69
|7.8372/76
上述報價只供參考用