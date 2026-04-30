30/04/2026 07:55

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 聯儲局29日維持利率不變，道指跌280.12點

▷ 紐約期油漲8%至每桶108美元，布蘭特期油升6.4%

▷ 美匯指數升0.3%至98.95，美元兌日圓報160.33 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》聯儲局周三（29日）決定維持利率不變，在中東戰事持續的情況下釋出鷹派訊息。道指收市跌280.12點，或0.57%，報48861.81點；標指跌2.85點，或0.04%，報7135.95點；納指升9.44點，或0.04%，報24673.24點。道指相對受壓，反映市場對傳統經濟周期股仍抱持審慎態度；納指及標指則繼續受大型科技股支持，但在微軟(US.MSFT)、Alphabet(US.GOGL)、亞馬遜(US.AMZN)及Meta(US.META)公布業績前，資金取態明顯轉為保守。重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌0.9%，英偉達(US.NVDA)跌1.8%，Meta跌0.3%，蘋果(US.AAPL)跌0.2%，微軟跌1.1%，谷歌(US.GOOG)跌0.1%，亞馬遜升1.3%。*油價顯著上揚*商品市場方面，美伊談判再陷僵局，霍爾木茲海峽通行持續受阻，市場憂慮一旦航運受限時間拉長，能源價格將進一步推高全球通脹壓力。國際油價顯著上揚，紐約期油大幅飆升8%，報每桶108美元，而布蘭特期油亦錄得6.4%的顯著升幅，報每桶111.31美元。國際金價延續調整，現貨金報每盎司4544美元，跌1.1%，盤中曾低見4510美元；紐約期金報4554美元，跌1.1%。美匯指數維持在98.6至99區間窄幅上落，微升約0.3%，報98.95。美元兌日圓升穿160心理關口，報160.33，升0.4%。歐元兌美元走勢偏軟，匯率在1.166至1.172區間窄幅上落，日內報約1.1675，跌約0.3%。(jf)