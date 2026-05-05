30/04/2026 09:05

《專家之言－黃德几》阿聯酋退出OPEC+對油價影響

《專家之言》美伊戰爭仍然未有平息跡象，原油價格大幅反彈，阿聯酋宣布退出石油輸出國組織，絕對是一個震撼金融市場的消息。阿聯酋5月1日正式宣布退出OPEC+，不僅標誌著石油輸出國組織及其盟友自2020年以來最重大變化，在全球地緣政治緊張局勢下，為國際石油供應格局帶來潛在變數。消息公布後，國際原油價格不跌反升，布蘭特期油升至110美元以上，紐約期油接近99至100美元水平，反映市場對短期供應中斷擔憂，已遠遠凌駕潛在增產預期之上。



*阿聯酋擺脫配額束縛，惟霍峽封鎖增產石油難有效出口*



阿聯酋退出OPEC+，源於長期對「老大」沙特阿拉伯主導配額機制不滿。作為OPEC第三大產油國，阿聯酋目標產能達500萬桶/日，現時實際生產只有約300萬桶/日左右（受配額限制），主要受OPEC+集體減產協議嚴格限制，其上游勘探及生產業務未能充分發展。



阿聯酋七個國家，當中以阿布扎比生產最多原油，近年積極推行能源多元化戰略，旨在按自身節奏釋放產能，並降低對OPEC+決策依賴，阿聯酋「離隊」的決定，暴露OPEC+內部權力平衡出現問題，同時反映成員國追求個別國家利益必然趨勢。



市場最初預期阿聯酋退出後將迅速增產，最終有可能增加原油供應，惟實際油價走勢卻呈現強烈反差，箇中原因是，霍爾木茲海峽這一全球約20%石油運輸要道幾近封鎖，導致中東地區大量石油供應被迫閒置，儘管阿聯酋理論上已擺脫配額束縛，但實際增產石油在目前環境下難以有效出口，新增供應幾近為零。



國際能源署數據顯示，海灣產油國4月已因海峽風險大幅削減出口量，全球戰略石油儲備同步下降，進一步推高供應中斷風險溢價。阿聯酋官方明確強調將「逐步及有秩序」增加產量，並非即時大量釋放。因此，在地緣政治因素主導下，油價上升壓力仍然龐大。



*石油供應格局將趨向碎片化，對能源轉型帶來深遠影響*



從國際石油布局長遠視角分析，阿聯酋退出將對OPEC+凝聚力構成結構性衝擊。該組織自2016年擴大至OPEC+以來，一直依賴沙特與俄羅斯等核心成員協調減產以維持油價穩定。今次事件極可能引發連鎖效應，其他成員國如伊拉克、科威特等或相繼尋求更大自主空間，導致OPEC+控價能力進一步弱化。



全球石油供應格局將逐步趨向碎片化，傳統「生產配額」模式或被「市場導向」競爭所取代。美國頁岩油生產商以及非OPEC新興產油國（如巴西、圭亞那）將在更高油價環境下加速產能擴張；反之，亞洲主要原油進口國包括中國、日本及印度，則將面對輸入成本持續上升的壓力，能源安全議題勢必再度成為焦點。



此外，此舉對全球能源轉型亦帶來複雜而深遠的影響。高油價環境雖然短期利好傳統化石燃料板塊，卻可能加速歐美及內地的可再生能源投資步伐，綠色能源政策因成本壓力而加快部署步伐。與此同時，中東產油國之間的戰略聯盟或出現重組，為美國「能源霸權」戰略提供新的操作空間。特朗普政府對伊朗的強硬制裁立場，已令霍爾木茲海峽成為當前全球能源地緣政治的核心焦點。



*中海油因純上游業務結構成最大贏家，中石油表現穩健*



本港上市中資石油股中，中海油(00883)因純上游業務結構而成為最大贏家，其首季純利按年上升7.1%至391億元人民幣，收入增長8.6%，油價每桶上升直接放大其盈利彈性，股價在消息後顯著跑贏大市。中石油(00857)上游與中游管道業務相對均衡，亦受惠於天然氣價格同步走強，表現穩健。相反，中石化(00386)因高度偏向下游煉油及化工業務（佔比超過90%），高油價導致原料成本急劇上升，而成品油售價受政策及市場限制未能同步調整，煉油毛利遭大幅壓縮，股價明顯落後同業。市場普遍將中石化定位為防禦型高息股，而非油價上升周期的主要彈性受益者。



總結而言，阿聯酋退出OPEC+並非獨立事件，而是全球石油供應鏈深度重塑，短期而言地緣政治風險繼續主導油價走向。《盈立證券研究部執行董事、正向教育證券投資分析課程首席資深導師、證券商協會會董、香港股票分析師協會理事 黃德几》



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