30/04/2026 08:37

【外圍經濟】加國央行連續四度按兵不動，基準利率維持2.25厘

《經濟通通訊社30日專訊》加拿大央行周三（29日）公布最新貨幣政策決議，宣布維持基準利率於2.25厘不變。這已是當局連續第四次會議按兵不動，結果符合市場廣泛預期。



加拿大央行強調，目前貨幣政策的重點仍是防範通脹預期出現持續性的上揚。央行評估後預計，中東戰事對加拿大整體經濟增長的實質衝擊有限。雖然近期油價攀升，但目前幾乎沒有證據顯示原油成本上漲已廣泛傳導至一般商品和服務價格中，惟當局表明未來幾個月仍需密切關注物價走勢。



在通脹前景方面，央行預計受汽油價格上漲帶動，加國4月份通脹率可能短暫觸及約3%的水平。儘管短期通脹預期有所升溫，但央行認為由中東局勢引發的油價急升屬暫時性影響，中長期通脹預期依然保持穩定。(kk)