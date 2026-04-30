30/04/2026 08:39

【美國議息】美國參院委員會通過提名，沃什料5月接任聯儲局主席

《經濟通通訊社30日專訊》美國參議院銀行委員會周三（29日）以13票贊成、11票反對的結果，正式通過由總統特朗普提名的聯儲局主席人選沃什的確認程序。



市場預料，沃什有望在現任主席鮑威爾5月15日任期屆滿前，順利獲參議院全體表決確認並上任。是次表決中，委員會內13名共和黨參議員全數投下贊成票。委員會的11名民主黨議員則全線投下反對票。



早前，北卡羅來納州共和黨參議員蒂利斯因美國司法部對鮑威爾展開刑事調查，憂慮這會威脅聯儲局的政治獨立性而一度提出反對。隨著司法部於上周正式宣布終止相關調查，蒂利斯隨即撤回反對立場，令沃什的提名得以在委員會順利闖關。



民主黨陣營在早前的聽證會上已強烈批評沃什，擔憂他若聽從特朗普的政策指示，將令聯儲局的獨立性面臨風險。(kk)