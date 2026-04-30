30/04/2026 09:05

【美國議息】鮑威爾任內最後一場記者會，稱無懼伊朗戰局衝擊，美經濟增長料保2%

《經濟通通訊社30日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾於周三（29日）主持其任內最後一場政策新聞發布會，表示儘管伊朗戰爭引發全球能源市場衝擊，美國經濟依然展現出相當強的韌性。



鮑威爾預料在穩健的消費者支出及數據中心投資帶動下，預期今年美國經濟增長率將企穩於2%以上的水平。



他進一步解釋，龐大的商業投資正持續湧入數據中心建設，並有充分理由相信這股趨勢將會延續。



在通脹前景方面，鮑威爾重申聯儲局致力運用政策工具，將通脹率引導至2%的目標水平。他補充指，隨著去年加徵關稅對商品價格帶來的一次性通脹效應逐漸消退，預期美國通脹率將在年內穩步回落。(kk)