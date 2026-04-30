30/04/2026 09:24

【ＡＩ】Meta首季營收勝預期，上調全年資本開支至1450億美元引憂慮

《經濟通通訊社30日專訊》Meta(US.META)公布首季業績，雖然營收優於預期，但因大幅上調全年資本開支預測至最高1450億美元，引發市場對其利潤空間的憂慮，導致其股價在盤後時段急挫約6%。



公司宣布將2026年全年資本開支預測，由早前定下的1150億至1350億美元水平，大幅上調至1250億至1450億美元。



在核心業務方面，Meta第一季度總營收達到563.1億美元，優於市場預期的554.5億美元。展望未來，管理層給予第二季度營收指引區間為580億至610億美元，其中位數基本符合預測的595億美元。



在用戶參與度方面，反映單日曾開啟旗下任何一款應用程式的「家族每日活躍用戶」(DAP)維持穩定擴張，按年上升4%至35.6億人，反映其包括Facebook、Instagram及WhatsApp在內的龐大社交平台生態系統依然穩健。(kk)