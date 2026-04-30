30/04/2026 09:40

【外圍經濟】星巴克次季業績勝預期，股價急漲逾8%

《經濟通通訊社30日專訊》星巴克(US.SBUX)公布第二季業績，核心數據全面超越華爾街預期，帶動股價急漲逾8%。期內總收入創出歷史新高，按年增長8.8%至95.3億美元，優於市場預期的91.6億美元。經調整每股盈利為0.5美元，亦高於市場預期的0.43美元。



期內星巴克全球同店銷售額錄得6.2%的強勁增幅，遠勝市場預測的4%升幅。管理層指出，相關增長主要受惠於整體客流量的顯著回升。按地區劃分，美國本土同店銷售額按年大幅增長7.1%，而國際市場亦錄得穩健的2.6%升幅。



受惠於第二季表現亮眼及業務轉型計劃漸見成效，星巴克管理層決定調高2026財年全年業績指引。全球及美國同店銷售額的增長目標，由原先預測的3%上調至最少5%的水平。同時，經調整每股盈利預測亦由原來的2.15至2.4美元，向上修訂至2.25至2.45美元區間。(kk)



