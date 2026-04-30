30/04/2026 13:35

【中東戰火】能源成本上漲，據報日本考慮提供31億美元的夏季電費及燃氣補貼

《經濟通通訊社30日專訊》鑑於中東局勢導致能源成本上漲，據報日本政府正考慮從7月起，實施為期三個月的夏季電力和天然氣補貼。



消息人士稱，補貼范圍可能涵蓋7月至9月的用量，預算可能會達到約5000億日圓（31億美元）。政府目前計劃動用儲備資金，而非編制補充預算。



消息人士補充說，首相高市早苗已開始研究擬議補貼的細節，包括補貼額度。日本經濟產業省尚未立即回應置評請求。



中東局勢緊張導致汽油價格上漲，日本已動用上一財年及本財年的2萬億日圓儲備金，擴大了補貼范圍。該消息人士稱，鑑於油價居高不下，若在汽油補貼基礎上再增加電力和燃氣補貼，相關資金恐將迅速耗盡。(jf)