30/04/2026 16:35

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▷ 恒生銀行專家指官員立場分化，中東局勢添不確定性

▷ 市場焦點轉向AI科技板塊，美股相關指數創新高 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》美國美聯儲局於本周議息會議後宣布維持利率不變，為連續第三次會議按兵不動。恒生銀行兩位專家就此發表最新分析，預期美聯儲局短期內將繼續採取觀望態度，並建議投資者同時把握AI增長機遇及部署抗通脹資產。*劉健恆：官員立場分化，中東局勢添變數*恒生銀行首席經濟師劉健恆指出，是次會議共有四名美聯儲局官員對政策決定提出異議，其中三人雖支持維持利率不變，但反對在政策聲明中保留帶有寬鬆傾向的措辭。美聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，這反映委員會的「中間派立場正逐步向更中性的位置移動」。劉健恆續稱，美聯儲局官員立場進一步分化，加上會議聲明新增有關「中東局勢發展正在為經濟前景帶來高度不確定性」的表述，均顯示當局短期內傾向按兵不動。市場亦將密切關注新任美聯儲局主席沃什上任後，會否釋出任何政策轉向訊號。他預計，美國經濟在今年大部分時間仍將面對雙向風險，直至年底隨著中東戰事影響減退、油價明顯回落後，才有望重新出現減息空間。*梁君馡：鮑威爾言論偏鷹，市場已消化預期*恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡則表示，美聯儲局主席鮑威爾於其任內最後一次議息會的言論仍略偏鷹派。她認為，鑑於油價持續高企，市場近月已大幅下調對減息的預期，因此昨晚的議息結果並未對市場帶來震盪。梁君馡分析，霍爾木茲海峽的原油運輸於美伊停火後繼續受阻，投資焦點已轉回AI科技板塊。市場對AI投資超級周期的信心依然強勁；而自2月底中東局勢升溫以來，企業對AI支出及投資趨勢未見任何放緩跡象，高端半導體產品仍然供不應求。她指出，「美股七雄」4月初至今的升幅高達兩成，帶動標普500指數及納指本月曾再創歷史新高。同時，亞洲市場亦受惠於環球AI硬件需求及出口數據向好，日本、台灣及南韓股市均見突破。*投資策略：AI增長+實體資產抗通脹*對於未來股市部署，梁君馡認為應同時把握AI增長機遇，並加入實體資產作抗通脹配置。她預期，具高准入門檻的板塊（如半導體、光纖通訊設備、數據中心等）將持續受到追捧。同時，她提醒投資者留意未來油價或較大機會維持高位，勢將為環球通脹帶來壓力。因此，她建議投資組合納入傳統基建、原材料、能源、新能源及公用事業等與「實體經濟」相關的抗通脹板塊，以提高在通脹風險升溫下的防守性。(ul)