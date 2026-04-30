30/04/2026 16:37

《本港經濟》金管局：3月份新申請住宅按揭貸款個案按月增加26.9%至10311宗

《經濟通通訊社30日專訊》金管局公布3月份的住宅按揭統計調查結果。



3月份新申請貸款個案較2月份按月增加26.9%，至10311宗。



3月份新批出的按揭貸款額較2月份增加38.6%，至401億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加55.9%，至134億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加36.1%，至234億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加5%，至33億港元。



3月份新取用按揭貸款額較2月份增加63.9%，至269億港元。



以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由2月份的87.5%下降至3月份的83.7%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由2月份的1.9%下降至3月份的1.5%。



3月份未償還按揭貸款總額按月增加0.4%，至19,349億港元。



按揭貸款拖欠比率為0.13%，仍維持於低水平，經重組貸款比率維持於接近0%。(ul)