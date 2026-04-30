30/04/2026 16:42

《本港經濟》政府2025-26年度錄得112億元盈餘，財政儲備為6655億元

《經濟通通訊社30日專訊》政府今日公布2025至26年度財務狀況的臨時數字。2025至26年度的整體開支及收入分別為7903億港元及6975億港元。計入發行政府債券所得1560億港元及償還政府債券520億港元的本金後，錄得112億港元盈餘。



臨時數字跟原來預算的差異，在開支方面減少了3.9%（320億港元），而收入方面則增加了5.8%（381億港元）。



本年度綜合盈餘為112億港元，較修訂預算（29億港元盈餘）增加了83億港元。主要由於利得稅（增加了36億港元）和印花稅（增加了31億港元）的收入，以及地價收入（增加了11億港元）比預期高。



財政儲備在2026年3月31日為6655億港元。



政府發言人表示，所有數字均為臨時數字，有待年度帳目的最後結算作實。不過，根據經驗，即使臨時數字有變動，幅度也不會很大。(ul)