30/04/2026 08:35

【開市Ｇｏ】聯儲局維持利率不變，三委員反對聲明放鴿，四大行公布季績

【要聞盤點】



1、美股在聯儲局公布議息結果與大型科技股業績公布前夕維持審慎氣氛，市場焦點集中於聯邦基金利率維持不變。道指收市跌280.12點，或0.57%，報48861.81點；標指跌2.85點，或0.04%，報7135.95點；納指升9.44點，或0.04%，報24673.24點。中國金龍指數跌44點。日經指數開報59163點，無升跌。



2、聯邦公開市場委員會如市場預期維持利率不變，是次決議以8票贊成、4票反對通過，顯示委員會內部分歧為1992年以來最大。三名委員反對聲明中暗示最終會降息的措辭。交易員上調明年加息預期，2年期美債孳息率錄得2022年以來央行決策日最大升幅。



3、美國聯儲局主席鮑威爾指出，儘管伊朗局勢引發全球能源市場波動，美國經濟仍展現強勁韌性，在穩健消費支出及數據中心投資推動下，預期今年美國經濟增長率可維持在2%以上水平。鮑威爾重申，聯儲局將繼續運用政策工具，把通脹率引導至2%目標，並預期去年加徵關稅帶來的一次性通脹效應消退後，通脹率將於年內逐步回落。



4、鮑威爾確認，下月卸任主席後將繼續留任理事，他稱在轉任普通理事期間會保持低調，並會在適當時候正式離開聯儲局。



5、美國參議院銀行委員會已通過總統特朗普提名的聯儲局主席人選沃什的確認程序。市場預料，沃什有望在現任主席鮑威爾5月15日任期結束前，獲參議院全體表決確認並順利上任。



6、美國總統特朗普拒絕伊朗和平提議，表明會繼續維持海上封鎖，直至與德黑蘭達成核協議。據報美國軍方已準備短期而強力的軍事打擊方案，以進一步向伊朗施壓。伊朗則稱，為殉難領袖復仇的計劃仍然有效，並警告新一輪戰爭對美國而言將是災難性。



7、內地AI晶片企業寒武紀(滬:688256)首季收入28.85億元人民幣，按年增長160%；盈利10.13億元人民幣按年增長185%。毛利率維持54.4%高位，預收訂單升至3.96億元人民幣，下游需求強勁。



8、Meta公布首季業績，雖然收入優於預期，但因大幅上調全年資本開支預測至最高1450億美元，市場憂慮其利潤空間受壓，股價於盤後時段急跌約6%。



9、谷歌母公司Alphabet2026年首季總營業額按年增長22%至1099億美元，優於市場預期的1072億美元。雲端運算業務成為主要增長動力，Google Cloud首季收入按年激增約63%至200.3億美元，大幅超過分析師預期。公司指，雲端業務未交付訂單按季接近翻倍，總額突破4600億美元歷史高位。



【焦點股】



內房股：龍湖(00960)、中海外(00688)、潤地(01009)

- 深圳市進一步放寬購房政策，提高多子女家庭公積金貸款額度



工行(01398)

- 首季純利升3.31%至869.4億元人幣，收入升8.5% ，淨息差1.29厘按年跌4個基點



農行(01288)

- 首季純利升4.5%至751.9億人幣，收入升10.5%，淨息差1.26厘按年跌8個基點



建行(00939)

- 首季純利升3.5%至862.9億人幣，經營收入升11% ，淨息差1.36厘按年跌5個基點



中行(03988)

- 首季純利升4.2%至566.3億人幣，不良貸款率降至1.22%，淨息差1.26厘按年跌3個基點



國壽(02628)

- 首季純利跌32.3%至195.1億人幣，新業務價值升75.5%



友邦保險(01299)

- 首季新業務價值升13%，內地及香港市場表現強勁



南方航空(01055)

- 首季虧轉賺15億人幣，收入升10%

- 建議發新A股籌最多150億人幣，購137架飛機目錄價214億美元



中國國航(00753)

- 首季虧轉賺17億人幣，收入升11%



兆易創新(03986)

- 首季盈利逾14億人幣升5.2倍，收入升1.2倍



長飛光纖光纜(06869)

- 首季盈利5億人幣升2.2倍，收入升28%



華勤技術(03296)

- 首季盈利11億人幣升26%，收入升16%

- 擬派息1.2元人民幣兼10送4股



信達生物(01801)

- 首季產品收入逾38億元人幣，按年增逾50%



萬科企業(02202)

- 首季虧損降至逾59億人幣，資產負債率稍增至77.1%

- 建議掛牌售附屬養殖業務股權，底價近33億人幣



美高梅中國(02282)

- 首季收益淨額按年升9.2%，經調整EBITDAR減少4.2%



中金公司(03908)

- 首季盈利36億人幣升75%，收入升54%



招商證券(06099)

- 首季盈利33億人幣升42%，收入升48%



華泰證券(06886)

- 首季盈利48億人幣升32%，收入104億人幣升42%



百勝中國(09987)

- 首季多賺6%指引不變，派息29美仙，單季淨新增門店創新高





【油金報價】



紐約期油上升1.00%，報107.95美元/桶



布蘭特期油下跌0.52%，報111.27美元/桶



黃金現貨上升0.51%，報4566.83美元/盎司



黃金期貨上升0.28%，報4574.30美元/盎司