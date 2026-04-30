30/04/2026 09:32

【ＡＩ】商湯(00020)發布及開源日日新SenseNova U1模型

《經濟通通訊社30日專訊》商湯(00020)發布及開源原生理解生成統一模型日日新SenseNova U1系列。該系列基於商湯於今年3月自主研發的NEO-unify架構，在單一模型架構上統一了多模態理解、推理與生成。



SenseNova U1系列模型實現語言和視覺訊息的高效協同，讓理解與生成能力同步增強，既保持語義豐富度，亦維持像素級視覺保真度，可用於生成複雜的訊息圖(infographics)，亦是業內首個實現連續性圖文創作輸出的模型。



在邏輯推理與空間智能等範疇，SenseNova U1系列亦能深度理解物理世界的複雜布局與精細關係，未來可為機器人提供具身大腦，於單一模型閉環內完成環境感知、邏輯推演到精準任務執行的全流程，為技術與產業發展提供重要基礎與關鍵引擎。(bi)