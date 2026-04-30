30/04/2026 10:00

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▷ 全球支付服務覆蓋220市場，支持300種支付方式

▷ 與越南、墨西哥、沙特等國合作跨境二維碼支付服務 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》螞蟻國際宣布，隨著智能體支付、AI等一系列技術創新在中小微企業應用層面的落地，其全球支付和商業數字化網絡為全球超過1.5億商戶連接超過20億消費者，日均交易筆數超2000萬。4月27-29日在馬來西亞吉隆坡舉行的螞蟻國際MoMents2026金融科技領袖論壇，該公司展示了全球支付、全球賬戶與AI金融服務新戰略下的業務協同效應與增長態勢。目前，螞蟻國際的全球支付服務已覆蓋220多個市場，支持300多種支付方式，涵蓋銀行卡組織、移動支付合作夥伴和國家二維碼系統。其中，國家二維碼網絡夥伴已增長至超10家，包括新加坡的SGQR、韓國的ZeroPay、馬來西亞的DuitNow、泰國的PromptPay、斯里蘭卡的LankaPay和印尼的QRIS等，移動支付夥伴增加至50個，新增加的合作夥伴包括英國的iFAST Global Bank、泰國的KBank和Planet Plus、沙特的barq、覆蓋東南亞多個國家的ShopeePay等。Alipay+是全球最大的電子錢包合作網絡。同時，螞蟻國際為從事跨境貿易的中小企業管理的全球賬戶數量已位居全球首位。近期，螞蟻國際亦持續在東南亞、拉美和中東等新興市場推進牌照申請與戰略合作。譬如，在越南，一方面與越南國家支付公司(NAPAS)、越南外貿銀行合作推出跨境二維碼支付服務，另一方面與胡志明市携手共建金融科技中心；2025年底與墨西哥金融科技公司R2達成戰略合作，為其提供技術支持；與沙特阿拉伯中央銀行(SAMA)及沙特國家支付系統mada合作，計劃於2026年推出Alipay+跨境二維碼支付服務。螞蟻國際首席執行官楊鵬表示，螞蟻國際的金融互操作性與AI商業的新模式，為全球巨頭和中小商戶提供強大工具，助力其增強業務韌性、拓寬收入來源。隨著合作網絡日益廣泛深入，集團能與更多夥伴在多層面展開協作，在快速增長的市場中，為客戶帶來更具創新性、可靠性與高投資回報率的金融科技解決方案。(bi)