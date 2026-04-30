30/04/2026 11:41

【美國議息】金管局：美國未來息率走向存在不確定性，油價高企對通脹影響仍有待觀察

《經濟通通訊社30日專訊》美國聯儲局宣布維持利率不變，聯邦基金利率目標區間維持於3.5厘至3.75厘，符合市場預期，連續三次會議按兵不動。



金管局表示，美聯儲維持息率不變的決定符合市場預期。市場普遍認為，美國未來貨幣政策走向存在較大不確定性，取決於通脹走勢和就業市場情況，特別是中東地區局勢持續緊張令油價高企，對美國通脹的影響仍有待觀察。



金管局表示，香港方面，貨幣及金融市場保持有序運作。港元拆息在聯繫匯率制度下整體上趨近美元息率，而較短期限的拆息就同時受本地市場港元資金供求影響，例如季節性因素及資本市場活動。



金管局提到，美國未來息率走向存在不確定性，對香港的利率環境亦會有所影響，市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。(bi)