30/04/2026 11:00

陳茂波：新經濟佔港股市值、成交量均逾25%，將推動更多市場改革

《經濟通通訊社30日專訊》財政司司長陳茂波出席央視活動時表示，目前新經濟公司佔香港股市總市值和成交量均在25%以上，香港將推動更多市場改革，例如優化「同股不同權」制度，提升資金與項目的高效配對能力，以金融力量支持更多優質企業布局國際業務。



陳茂波亦表示，會持續做大做強香港作為首選的籌融資市場，積極完善融資鏈，如耐心資本。政府亦會助力推進人民幣國際化；不斷構建新的發展領域，如支持更多產品發行或商品全產業鏈。



*助力推進人民幣國際化*



其中，在助力推進人民幣國際化方面，陳茂波指出，香港正從多個方面提升離岸人民幣業務樞紐的功能：一是增強離岸人民幣流動性，例如鼓勵更多海內外發行人在港發行人民幣計價的債券和股票；二是優化離岸人民幣金融基礎設施，包括提升跨境支付系統；三是豐富人民幣投資及風險管理產品；四是深化與內地的互聯互通機制，推動更多的人民幣雙向使用。(rh)