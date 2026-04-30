30/04/2026 11:34
【美國議息】摩根資管：美聯儲局很可能在可預見未來維持利率不變
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▷ 美聯儲局維持聯邦基金利率3.50%-3.75%不變
▷ 聲明調整通膨措辭，提及能源價格上漲影響
▷ 許長泰指美聯儲局可能維持利率不變
▷ 聲明調整通膨措辭，提及能源價格上漲影響
▷ 許長泰指美聯儲局可能維持利率不變
許長泰提及，鮑威爾坦率談及他在FOMC的未來，並證實他將繼續留任理事會成員。他承諾將保持低調，支持即將上任的主席，並避免任何「影子主席」的動態，市場關注的是異議委員的數量；然而，委員會正在應對兩場同時發生的供給面衝擊：關稅驅動的商品通膨，以及能源驅動的整體通膨，這兩者都正促使部分委員趨向鷹派。鮑爾仍預期關稅的影響將表現為一次性的價格水準變動，不過對於能源價格飆升，採取「觀望」的態度或許更為合適。
許長泰指出，鮑威爾依然致力於維護美聯儲局的獨立性，美聯儲局的獨立性在於確保貨幣政策決策不受政治考量的影響，這是美國經濟信譽的基石，亦將支持即將上任的主席沃什(Warsh)維持美聯儲局作為獨立機構的地位。
許長泰表示，對投資人而言，美聯儲局很可能在可預見的未來維持利率不變。潛在的價格壓力顯然正滲透到更為謹慎的觀點中，但升息的門檻仍然很高。鑑於委員會多數成員認為當前政策立場屬於中性，美聯儲局可以耐心等待這場衝突，及其對經濟與價格的最終影響，逐漸明朗。(bn)