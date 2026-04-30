30/04/2026 11:34

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▷ 聲明調整通膨措辭，提及能源價格上漲影響

▷ 許長泰指美聯儲局可能維持利率不變 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，聯邦公開市場委員會(FOMC)將聯邦基金利率維持3.50%-3.75%不變，並指其聲明中的關鍵變化：對通膨的措辭從「略高(somewhat elevated)」上調為「偏高」，部分反映近期全球能源價格的上漲(elevated, in part reflecting the recent increase in global energy prices)」，這是對中東局勢引發油價衝擊的直接承認。在描述政策前景時，仍維持了寬鬆傾向。許長泰提及，鮑威爾坦率談及他在FOMC的未來，並證實他將繼續留任理事會成員。他承諾將保持低調，支持即將上任的主席，並避免任何「影子主席」的動態，市場關注的是異議委員的數量；然而，委員會正在應對兩場同時發生的供給面衝擊：關稅驅動的商品通膨，以及能源驅動的整體通膨，這兩者都正促使部分委員趨向鷹派。鮑爾仍預期關稅的影響將表現為一次性的價格水準變動，不過對於能源價格飆升，採取「觀望」的態度或許更為合適。許長泰指出，鮑威爾依然致力於維護美聯儲局的獨立性，美聯儲局的獨立性在於確保貨幣政策決策不受政治考量的影響，這是美國經濟信譽的基石，亦將支持即將上任的主席沃什(Warsh)維持美聯儲局作為獨立機構的地位。許長泰表示，對投資人而言，美聯儲局很可能在可預見的未來維持利率不變。潛在的價格壓力顯然正滲透到更為謹慎的觀點中，但升息的門檻仍然很高。鑑於委員會多數成員認為當前政策立場屬於中性，美聯儲局可以耐心等待這場衝突，及其對經濟與價格的最終影響，逐漸明朗。(bn)