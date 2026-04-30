30/04/2026 10:54

【美國議息】嘉信理財:聯儲局維持利率不變符預期，通脹、能源風險及領導層換屆成焦點

《經濟通通訊社30日專訊》美國聯儲局結束一連兩日的議息會議，聯邦公開市場委員會一如市場預期按兵不動。嘉信理財香港高級副總裁及理財顧問林長傑表示，正如市場普遍預期，聯儲局連續第三次於議息後宣布維持利率於3.5至3.75%的區間不變。目前的政策環境持續受到伊朗局勢的影響，市場對首次減息的預期已進一步延後，部分投資者押注今年內將不會有任何減息行動。



林長傑提及，3月份核心通脹率按年微升至3.1%，高於2月份的3.0%；整體個人消費開支(PCE)攀升至3.39%。儘管通脹有所放緩，但物價壓力仍遠高於聯儲局2%的目標水平。勞動市場表現依然穩健，但整體動力呈現放緩趨勢多於出現明顯疲態。



他表示，聯儲局採取「觀望」態度，主要是由於伊朗衝突引發的能源價格波動。燃料成本上漲直接轉嫁至消費者，令通脹前景更趨不明朗。因此，即使要求寬鬆貨幣政策的政治壓力日益增加，聯儲局仍難以採取減息行動。



林長傑提及，聯儲局局內正處於關鍵時刻。主席鮑威爾的任期將於5月15日屆滿。市場轉為注視其繼任熱門人選沃什，其對物價穩定及聯儲局職能的傳統演釋，加強了市場預期，日後即使經濟增長放緩，貨幣政策仍將堅定以對抗通脹為首要目標。



他又指，聯儲局的政策取向仍取決於經濟數據，加上地緣政治短期內仍不明朗，維持多元化資產配置及長期投資，是市場討論普遍提應對當前市場動盪的投資視角。(bn)