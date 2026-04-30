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▷ 聲明指通脹偏高，提及全球能源價格及中東局勢影響

▷ 委員意見分歧，1人支持減息，3人反對寬鬆偏向 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》駿利亨德森投資環球短存續期及流動性主管兼投資組合經理 Daniel Siluk表示，美國聯儲局於4月議息會議上維持利率不變，聯邦基金目標區間繼續維持在 3.5厘至3.75厘，符合市場預期。然而，細看會後聲明，可見儘管經濟部分環節開始出現降溫跡象，聯邦公開市場委員會(FOMC)對通脹風險的警惕正有所提升。他表示，在經濟增長方面，聯儲局的評估基本維持不變。聲明仍形容經濟活動以穩健步伐擴張，未有跡象顯示需求疲弱至足以迫使委員會改變政策立場。這種延續性尤為重要，即使金融狀況趨緊、招聘速度放慢，聯儲局仍未看到足夠證據顯示整體增長正在失速。不過，他指出，有關勞動市場的措辭則持續演變。聲明再次指出，平均而言就業增長仍處於低水平，反映招聘動能已經降溫。同時亦謹慎地補充，失業率「幾乎沒有變化」。換言之，聯儲局承認勞動市場正在溫和調整，但並未將其解讀為惡化。這一重要區分，使政策立場繼續維持於觀望模式。他提及，最顯著的變化出現在通脹的表述上。聲明現時形容通脹為「偏高」，並明確提及近期全球能源價格上升。相較上一份聲明，這是一項細微但關鍵的重新定調。聯儲局不再著重強調改善通脹或穩定，而是將焦點轉向重新浮現的上行風險，特別是來自外部環境的因素。他又表示，地緣政治在這一敘事中扮演更重要角色。委員會直接指出，中東局勢的發展加劇了前景的不確定性。雖然過往已承認存在不確定性，但本次聲明更清楚地將其置於較前位置，並明確與通脹風險連結起來。聯儲局重申會同時關注其雙重使命，但其討論不同因素的結構與先後次序，幾乎無疑顯示當前更需審慎對待的是哪一方面。在政策層面，聯儲局保留了最大程度的彈性。委員會再次提及利率「進一步調整的幅度與時機」，刻意避免釋放任何即將減息的明確訊號。儘管聲明中包含可被視為偏向寬鬆的措辭，其影響力卻因內部分歧顯著而被削弱。一名委員投票支持即時減息，另有三名委員則支持維持利率不變，但反對在現階段加入寬鬆偏向。這一分歧凸顯共識的脆弱性，以及反映中位決策者抗拒過早作出承諾。沃什未來將接手這一挑戰，需要在意見分歧的理事會之中尋求共識。(bn)