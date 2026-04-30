30/04/2026 12:31

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▷ 富達預期新任主席沃什或年底前降息一次

▷ 中東地緣衝突致能源價格波動影響通膨及政策 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》富達國際資深全球宏觀策略師Max Stainton表示，聯儲局政策聲明顯示，官員認為就業增長仍顯疲軟，但通膨具有上升的風險。儘管2026年的利率前景取決於中東地區地緣政治不確定性的持續時間，該行的基本預期仍然略微偏向鴿派。該行預期，新任主席凱文．沃什及其他決策官員將採取行動，優先因應能源衝擊對經濟增長造成的壓力，並有望在年底前降息一次。然而，隨著荷莫茲海峽長期關閉的風險上升，能源價格很可能演變為更大的通膨衝擊，聯儲局今年不採取任何行動的可能性亦持續增加。富達投資策略觀點指出，中東地緣政治局勢發展已成為政策制定的主導因素之一，圍繞伊朗的衝突為經濟前景帶來高度不確定性。其主要傳導管道在於能源，油價上升且波動加劇，令通膨、政策走向與全球經濟成長前景再度受到質疑。整體而言，全球經濟仍保有一定韌性，經濟成長趨勢可望維持；然而，若衝突時間拉長，將可能帶來「通膨偏高、成長偏弱」的更具挑戰性情境。然而近期市場對地緣政治風險的敏感度逐步降低，投資焦點有望回歸基本面，特別是企業獲利成長動能能否延續。整體而言，企業獲利表現穩健，持續為風險性資產提供支撐。人工智慧作為長期結構性成長主軸，其商業化進展與獲利貢獻是本季財報與股市表現的關鍵。投資策略上，建議仍以基本面穩健的優質企業為核心，結合具收益特性的全球股息策略與優質債券，並從不同區域與產業中，篩選具評價優勢與長期成長潛力的投資機會。(bn)