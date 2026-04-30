30/04/2026 11:58

【美國議息】中銀香港料貨幣政策不會因聯儲局領導層更替出現明顯轉向，籲警惕滯漲風險

《經濟通通訊社30日專訊》美聯儲決定維持聯邦基金利率於3.5厘至3.75厘的目標區間不變，符合市場普遍預期。與此同時，市場亦關注美聯儲主席換屆，目前沃什(Kevin Warsh)已基本確定將接任美聯儲主席一職，鮑威爾在5月15日卸任主席後留任理事一職。



中銀香港(02388)投資管理總經理王兆宗表示，由於外圍環境仍存在許多不確定性，領導層的更替不太可能對美聯儲政策走向構成實質影響。鮑威爾與沃什在通脹管控及利率取態上立場相近，料貨幣政策路徑不會因換屆而出現明顯轉向，因此，按兵不動、以數據為依歸的操作框架料將延續。



展望後市，王兆宗提醒投資者保持審慎。由於環球局勢持續緊張，能源價格高企，繼而引發食品、化工材料、交通等各方面價格上升，對實體經濟的負面影響或於今年內陸續顯現。此外，美國財政赤字持續擴大，政府發債規模上升，或令長端利率維持高位，進而對按揭市場、企業融資成本及資產估值帶來持續壓力。綜合以上因素，王兆宗不排除美國經濟在今年內面臨走弱風險，甚至出現「滯漲」，投資者宜提高警惕。(bn)