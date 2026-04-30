30/04/2026 11:29
《港元利率》隔夜拆息突抽高56點子，而一個月拆息微升報2.44厘
《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息走勢分化，而與樓按相關的一個月拆息報2.44238厘，升0.851基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.60494厘，跌0.072基點。
隔夜息報2.89071厘，升56.238基點；一周拆息升10.815基點，報2.59321厘，兩周則跌1.161基點，報2.43006厘。長息方面，六個月拆息升0.047基點，報2.72583厘，一年期則跌0.815基點，報2.98935厘。
港元匯價今日在7.8372-7.8345之間上落，最新報7.8359。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.89071厘，升56.238基點；一周拆息升10.815基點，報2.59321厘，兩周則跌1.161基點，報2.43006厘。長息方面，六個月拆息升0.047基點，報2.72583厘，一年期則跌0.815基點，報2.98935厘。
港元匯價今日在7.8372-7.8345之間上落，最新報7.8359。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.89071
|+56.238
|一周
|2.59321
|+10.815
|兩周
|2.43006
|-1.161
|一個月
|2.44238
|+0.851
|兩個月
|2.52774
|-
|三個月
|2.60494
|-0.072
|六個月
|2.72583
|+0.047
|一年
|2.98935
|-0.815
資料來源：香港銀行公會