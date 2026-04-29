29/04/2026 18:17

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▷ 沃什或接任聯儲局主席，未來一年可能減息

▷ 保德信指司法部撤銷調查或為沃什接任鋪路 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道29日專訊》聯邦公開市場委員會(FOMC)正召開本月份會議，明晨公布結果，市場普遍預計基準利率將維持不變。相比是輪議息結果，市場更加關注中長期利率前景。保德信(PGIM)指，據報美國司法部已撤銷對聯儲局工程超支的調查，此舉似乎為沃什接任下屆聯儲局主席鋪平道路，美國貨幣政策的未來走向亦隨之定調。綜合沃什上周在參議院銀行委員會的證詞，該行從政策反應機制、通脹觀點及未來聯儲局理事會組成三個層面剖析「沃什時代」聯儲局的潛在動向。*或最快第四季首兩次減息，或進一步淡化整體通脹重要性*沃什的證詞印證一旦落實上任，他可能會在未來12個月啟動寬鬆周期並連番減息，市場最快或於第四季迎來首兩次各25個基點的減息。沃什的減息理據或基於人工智能(AI)對生產力的影響評估、對通脹看法的微調，以及部分聯邦公開市場委員會(FOMC)委員認為現行貨幣政策已具限制性。此外，儘管面臨監管及準備金需求的限制，沃什仍可能有意縮減聯儲局的資產負債表規模。另一方面，在兼顧物價穩定與充分就業的雙重使命下，聯儲局未來可能會進一步淡化整體通脹的重要性，轉而看重波幅較小的通脹指標，例如個人消費支出(PCE)的截尾平均值。然而，這項指標亦有其局限性，例如其對疫後通脹飆升的反應滯後，且採用該指標按常理得出的結論往往指向加息而非減息。局方或會放棄目前的2%通脹目標，改為引入2%至2.25%的通脹「容忍區間」。本周的聯儲局會議（預計維持利率不變）料將成為鮑威爾卸任主席前的最後一次例會，而沃什預計將於6月獲確認接任。預計局方本周將會按兵不動，對外口徑亦會維持一貫基調：強調經濟增長仍具韌性、通脹高企僅屬暫時，同時存在明顯的下行風險。若被問及作為聯儲局理事的剩餘任期，鮑威爾未必會正面回應，但相信他將留任至中期選舉之後，如此一來可待參議院分歧減少時才確認其繼任人選，二來亦能在沃什上場初期從旁給予意見。(wa)