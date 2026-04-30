30/04/2026 13:24

《基金債券攻略－凌風》零售債券，供應不似預期

《基金債券攻略》大約兩年前，財爺陳茂波在當時的財政預算案中提到，未來5年的發債規模，每年大約介乎950億至1350億元，不僅用作投資未來，包括北部都會區建設及其他基建項目，還可藉此推動債券市場發展。



以2024-25年的財政年度計，發債規模將會是1200億元，當中700億元為零售債券，包括500億元銀色債券（下稱銀債）和200億元綠色及基建債券。



不過，我查看資料以及自己持有的債券，發覺過去兩年供應的零售債券不增反減呢！



事緣這幾天，我查看自己手上的債券資產時發現，原來今年我有幾筆債券到期，第一筆是2024年購入的機管局債券。該批債券比較特別，只是兩年半期的（很多都是3年期），因此，今年8月5日就會到期。



另一筆綠色債券（下稱綠債），由於是2023年10月發行，年期3年，所以，會在今年10月到期。而另一筆也是2023年發行的銀色債券（下稱銀債），同樣因為是3年期，所以，也會在今年8月中到期。



但我再深入看一下，除了銀債真的是每年發行外（未來兩年，每年我都有銀債到期），綠債在2024和2025年已沒有再發行，代之而起的是基建債，但除了2024年發行過一批之外，去年又沒有發行了。



而機管局的債券，2024發行過之後，就再沒有發行了。但其實，機管局不是沒有發債，只不過，對象不是零售市場，而是批發市場，或所謂的機構投資者。



據報道，機管局剛發行了幾批港元高級票據，集資190億元，年期包括3年、5年和10年；債券規模分別是100億元、65億元和25億元，票息分別是2.9厘、2.97厘和3.38厘，反應十分理想，超額認購1.9億。



我其實有點不明白，政府不是想推動債券市場發展嗎？尤其是零售債券市場，以便廣大市民獲得更多低風險的投資選擇。但為甚麼過去兩年，都停止發行綠債和基建債？



我估計，其中一個可能性是息率回落了，我買的那筆機管局債券，票面息率是4.25厘的，現在看來是很吸引的。最新的機管局3年期債券，票面息率回落至2.9厘，是否因為減息了，有關當局擔心市場反應欠佳，所以，不為零售市場提供？



但其實，從機構投資者的反應看來，大家都接受未來兩至3年，利息是會向下的，所以，只要客觀環境如是，我相信，零售市場也會接受的。



至於債券年期方面，零售市場的債券更遠遠落後，因為到目前為止，都只有3年期，不像批發市場一樣，有3年、5年和10年的選擇。



這對於推動香港零售債券市場的發展，是絕對不足夠的。我在此已經多次呼籲，政府應該盡快讓債券的零售市場跟批發市場看齊。又或者，至少應該先增加5年期的債券選擇呢！《凌風》



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