30/04/2026 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價貶20點子，三連跌報6.8628，創近一周低
《經濟通通訊社30日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8628，較上個交易日跌20點子，三連跌，創4月24日以來近一周新低，較市場預測偏弱約210點，上個交易日報6.8608。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8628
|+20.00
|1歐元/人民幣
|8.0057
|-169.00
|100日圓/人民幣
|4.2812
|-132.00
|1港元/人民幣
|0.8758
|+1.80
|1英鎊/人民幣
|9.2416
|-187.00
|1澳元/人民幣
|4.8824
|-367.00
|1紐元/人民幣
|4.0000
|-312.00
|1新加坡/人民幣
|5.3518
|-142.00
|1瑞郎/人民幣
|8.6659
|-147.00
|1加元/人民幣
|5.0085
|+47.00
|1人民幣/林吉特
|0.5772
|+4.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9367
|-590.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4547
|+407.00
|1人民幣/韓元
|217.0900
|+173.00