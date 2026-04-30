30/04/2026 17:12

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 4月製造業PMI為50.3%，連續兩月高於臨界點

▷ 廣州公積金貸款額度提至個人100萬/家庭200萬

▷ 無人機5月1日起須實名登記，北京全域禁飛禁售 More ▼ Less ▲

《神州經脈》A股三大指數今日（30日）走勢分化，滬綜指收高0.11%報4112.16點，本月累計漲幅5.7%，為去年8月以來最大單月漲幅；深成指今日收跌0.09%，創業板指軟0.27%。滬深兩市全日成交2.74萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1508億元或者5.8%。芯片製造商寒武紀(滬:688256)今日升20%漲停，收報1699.96元，登頂A股股王。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8335，較上個交易日4時30分收盤價跌6點子，全日在6.8323至6.8433之間波動。全月計，4月人民幣即期升值1.09%。今日人民幣兌一美元中間價報6.8628，較上個交易日跌20點子，三連跌，創4月24日以來近一周新低，較市場預測偏弱約210點。*今日新聞精選*1. 據《新華社》報道，國家主席習近平今日上午在上海出席加強基礎研究座談會並發表重要講話。他強調，基礎研究是整個科學體系的源頭，是所有技術問題的總機關。要以更大力度、更實舉措加強基礎研究，提升中國原始創新能力，進一步打牢科技強國建設根基。要加強統籌謀劃和頂層設計，進一步明確基礎研究的主攻方向和重點領域。要加強對基礎研究的支持保障，逐步提高基礎研究經費佔比，形成多元化投入格局。2. 國家統計局公布，4月份，製造業採購經理指數為50.3%，略低於上月0.1個百分點，但要好於50.1的市場調查預估中值，連續兩個月高於臨界點，繼續位於擴張區間；非製造業商務活動指數為49.4%，比上月下降0.7個百分點；綜合PMI產出指數為50.1%，比上月下降0.4個百分點，仍高於臨界點。RatingDog/標普聯合公布，4月中國製造業採購經理人指數(PMI)錄52.2，連續第五個月保持在50.0榮枯線之上，並較3月的50.8有所上升。3. 中國民航局發布的強制性國家標準《民用無人駕駛航空器實名登記和激活要求》將於5月1日起正式實施。凡在室外從事飛行活動的民用無人駕駛航空器，無論其用途、來源或所有權狀態，均必須遵循標準關於實名登記與激活的全部要求。另外，5月1日開始，北京市無人駕駛航空器管理規定將正式執行（《北京市無人駕駛航空器管理規定》）。北京全域被劃定為無人機管制空域。新規並明確嚴禁在北京市區域內銷售或租賃無人機及核心部件。4. 農業農村部日前召開生豬產業監測預警專家諮詢委員會成立大會。會議強調，當前生豬產業供需關係發生深刻變化，加強產能綜合調控十分必要。成立生豬產業監測預警專家諮詢委員會，是凝聚行業共識、強化預警引導，探索有效發揮政府調控作用的重要舉措。會議要求，要充分發揮生豬產業監測預警專家諮詢委員會作用，進一步完善生產與市場監測調查體系，提高監測數據質量。5. 國防部今日下午舉行例行記者會，國防部新聞發言人張曉剛在會上介紹，5月7日至9日，2026年北京香山論壇先導會將在北京舉辦，邀請30餘個國家和國際組織的120餘名防務官員、專家學者及媒體代表參會。會議以「全球安全治理：挑戰與出路」為主題，涵蓋「國際秩序與國際法治」「亞太安全新挑戰」「新興技術軍事應用風險管控」等議題，安排「國際論壇在全球安全治理中的作用--北京香山論壇20周年紀念特別專題交流」活動。6. 廣州今日發布樓市新政，共有八方面舉措。其中在「大力支持住房消費」方面，意見提出，提高住房公積金貸款額度，個人公積金貸款最高額度提高至100萬元，兩人及以上共同購房貸款最高額度提高至200萬元。同時，支持港澳居民來穗置業，包括提供按揭便利及資金結算綠色通道，支持住房公積金跨境人民幣結算等。另外，深圳29日表示，符合條件的居民家庭可在福田、南山及寶安新安街道內增購1套住房，其中本市戶籍的總共可購3套；持有有效居住證的非深戶家庭也可在上述區域購買1套。7. 中國汽車流通協會發布的最新一期「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」(VIA, Vehicle Inventory Alert Index)顯示，2026年4月中國汽車經銷商庫存預警指數為62.1%，同比上升2.3個百分點，環比上升4.6個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上。超六成經銷商4月銷量較3月環比下滑，僅少數門店實現環比小幅增長。綜合判斷，預計4月乘用車終端零售量約145萬輛。8. 宇樹科技今日發布宇樹雙臂人形機器人，售價2.69萬元起，搭載高性能電機與傳感器，集成雙目視覺與語音交互能力，輕量輕巧，實現更智能的任意任務開發。據介紹，該機器人主打上半身的雙臂操作，配備視覺雙目算力模組，支持15-31自由度，手臂自由度可選5x2/7x2。下半身為固定底座或移動底盤。(jq)