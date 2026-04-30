30/04/2026 18:06
【ＡＩ】網信辦就AI應用亂象開展四個月整治行動，關注AI數據投毒等問題
《經濟通通訊社30日專訊》中央網信辦表示，將部署開展為期四個月的「清朗．整治AI應用亂象」專項行動。本次專項行動分兩個階段開展。
第一階段為「清朗．AI應用服務典型違規問題」專項治理行動，重點整治未按規定履行大模型備案登記義務、安全審核能力不足、大模型訓練語料安全、AI數據投毒、生成合成內容標識落實不到位等問題，強化AI技術源頭治理。
第二階段為「清朗．整治AI信息內容亂象」專項行動，聚焦利用AI技術生成「數字泔水」、製作發布虛假信息、散播暴力低俗等不良信息、假冒仿冒他人、侵害未成年人權益、從事網絡水軍活動等問題，堅決清理違法不良信息，依法處置處罰違規帳號、MCN機構和網站平台。(jq)
第一階段為「清朗．AI應用服務典型違規問題」專項治理行動，重點整治未按規定履行大模型備案登記義務、安全審核能力不足、大模型訓練語料安全、AI數據投毒、生成合成內容標識落實不到位等問題，強化AI技術源頭治理。
第二階段為「清朗．整治AI信息內容亂象」專項行動，聚焦利用AI技術生成「數字泔水」、製作發布虛假信息、散播暴力低俗等不良信息、假冒仿冒他人、侵害未成年人權益、從事網絡水軍活動等問題，堅決清理違法不良信息，依法處置處罰違規帳號、MCN機構和網站平台。(jq)