30/04/2026 09:41

【聚焦人幣】人民幣中間價創近一周低，即期開市跌101點子報6.8430

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8628，較上個交易日跌20點子，三連跌，創4月24日以來近一周新低，較市場預測偏弱約210點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開101點子，報6.8430，上個交易日即期匯率收盤報6.8329。



市場人士指出，高油價格局難改，鮑威爾留任美聯儲理事，這些都不利於美聯儲未來降息，美元短期延續偏強，人民幣中間價現三連跌；但五一小長假臨近，即期市場調整空間或受限。



銀河證券認為，人民幣匯率有望保持溫和的升值趨勢。花旗銀行則表示，人民幣匯率保持基本穩定的表達重新出現，但這並不意味著匯率升值會加大。(jq)