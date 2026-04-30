30/04/2026 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收跌6點子報6.8335，全月升1.09%

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8335，較上個交易日4時30分收盤價跌6點子，全日在6.8323至6.8433之間波動。全月計，4月人民幣升值1.09%。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升123點子，報6.8366。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8628，較上個交易日跌20點子，三連跌，創4月24日以來近一周新低，較市場預測偏弱約210點。



市場人士表示，美聯儲如期維持利率不變，但國際油價居高不下，美聯儲後續降息空間被進一步壓縮，且地緣局勢緊張難改，美元短期偏強，人民幣也亦承壓。他們並稱，高油價也推升全球通脹預期，目前市場預期美聯儲年內降息空間已很低，中美利差倒掛加劇，美元/人民幣長端掉期承壓下探，盤中觸及逾八個月新低。



法巴銀行認為，人民幣中間價比較清楚地反映了中國人行的態度，如果美元繼續反彈，逢高結匯仍會限制人民幣的貶值空間。(jq)