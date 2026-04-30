30/04/2026 10:07

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▷ 新訂單增速近五年次高，出口訂單連四月增長

▷ 投入品價格與產品加價率達四年最高水平 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》RatingDog/標普聯合公布，4月中國製造業採購經理人指數(PMI)錄52.2，連續第五個月保持在50.0榮枯線之上，並較3月的50.8有所上升。RatingDog指，最新讀數顯示製造業景氣改善幅度顯著，為2020年12月以來最強勁。*新訂單加速增長，積壓業務量續升*4月，新訂單加速增長，錄得將近五年來次高增速，幾乎追平2月份紀錄。製造商稱，新訂單增加的原因包括客戶需求增長、市況改善和創新產品問世。銷售渠道拓展，帶來進一步增長動能。新出口訂單量連續4個月保持增長，雖然其增速相比整體增速仍然偏低。隨著新訂單增長，積壓業務量在4月份繼續上升。投資品類製造商工作積壓率最為明顯。不過，整體積壓率較3月份輕微放緩，成品庫存大致保持平穩。為應對需求上升，製造商連續第四個月增加採購，增速為過去一年來最強勁。投入品庫存已連續5個月上升。*投入品價格漲速、製造商加價率均創近四年新高*供應鏈壓力持續，供應商交貨速度繼續下降。成本壓力進一步上升，投入品價格錄得略逾四年來最高漲速。中國製造商因此相應上調產品價格，加價率為四年半以來最高，製造業成本上升的壓力由此被傳到至顧客端。出口價格也錄得2021年10月後最快漲速。4月，業界對未來一年明顯信心增強。生產預期較3月份改善，並且超過最近兩年的平均水平。用工量在4月份趨向大致持平。消費品製造商增加了用工，但中間品類和投資品類製造商的用工量有輕微下降。*分析：經濟復甦仍需消費增長及居民負債表修復*RatingDog創始人姚煜點評數據稱，結構層面，生產和需求端均表現出較高的景氣度。但生產的擴張尚未傳導至就業的修復，4月PMI的就業分項重回收縮區間。整體來看，中國經濟正處於復甦階段，結構數據顯示這種景氣的修復來自訂單的增長以及漲價效應帶來的企業樂觀預期。但這種修復可能更多地停留在供給側，經濟的全面復甦依然需要更多下游消費的增長和居民負債表修復的支持。(wn)