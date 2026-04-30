30/04/2026 11:47

【中東戰火】美軍擬調高超音速導彈攻伊朗，油價加速上漲

《經濟通通訊社30日專訊》中東局勢再趨緊張，布蘭特期油升至每桶120美元附近，此前在周三飆升逾6%，創下2022年6月以來的最高水平。紐約期油高於每桶107美元。



美國總統特朗普告訴Axios新聞網，在與德黑蘭達成解決核問題的協議前，他不會解除對伊朗港口的海上封鎖。德黑蘭方面沒有表現出任何讓步的跡象。



美國中央司令部已請求將陸軍延期部署已久的「暗鷹」高超音速飛彈運往中東，以備對伊朗進行潛在打擊。



西太平洋銀行大宗商品研究主管Robert Rennie表示：「特朗普撕掉了市場對戰爭即將結束的希望，交易員們現在被迫面對一個更加殘酷的現實：雙方仍然認為自己佔上風，雙方都沒有明確的談判動力，能源價格開始加速上漲。」(jf)