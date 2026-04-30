30/04/2026 15:38

【外圍經濟】歐洲央行料維持利率不變，評估中東戰火影響

《經濟通通訊社30日專訊》歐洲央行周四（30日）料將跟從美國和日本，維持利率不變，繼續評估中東戰火所產生經濟影響。



雖然能源成本飆升，導致歐元區通脹率遠高於目標水平，但經濟學家調查預計，歐洲央行將存款利率維持在2厘不變，自2025年6月以來一直保持在該水平。



決策者關注的重點並非石油和天然氣價格的短期波動，而是目前尚不明朗的中期後果。行長拉加德上周表示，「雙重不確定性」衝擊的持續時間，和傳導範圍表明需要更多數據。



這一表態暗示歐洲央行並不急於採取行動。不過，亦有預測指歐元區6月將加息25個基點，原因是歐洲央行的耐心不會持續太久。(jf)