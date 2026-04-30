30/04/2026 08:25

山東黃金(01787)首季盈利增長41%，金價升帶動收入增25%

《經濟通通訊社30日專訊》山東黃金(01787)(滬:600547)公布，截至3月31日止第一季盈利約14.5億元（人民幣．下同），升40.9%，每股盈利29分，扣除非經常性損益之純利14.6億元，升42%。



該集團指，營業收入325億元，升25%，因是自產金、外購金銷售價格均增加所致，加權平均淨資產收益率4.2%，升0.61個百分點。盈利上升因生產運營管理能力提升及黃金價格上漲所致。首季自產金銷量跌11.7%，外購金銷量跌43.5%，小金條銷量升82.8%，而自產金和外購金產量分跌19.65%及45.3%。(wh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告