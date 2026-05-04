04/05/2026 08:30

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▷ 南方黃金ETF具實物申贖 入場費696元

▷ 中國央行3月底黃金儲備2313.48噸 連增17月 More ▼ Less ▲

《港股評論》環球主要股市在4月相繼破頂，惟恒指表現乏善可陳，維持好淡拉鋸局面，主要由於國內內捲持續、國策監管因素未消及指數中缺乏熱門人工智能(AI)炒作題材等因素，市場對科技權重股仍存戒心，從而制約恒指反彈幅度。投資市場踏入5月，傳統上港股有「五窮六絕」之說。翻查恒指過去28年的歷史數據，5月平均虧損約為1%，雖此非表現最差月份，但下跌比例超過60%，為歷月之最。或許投資者能以此作參考，惟筆者認為今年「五窮月」效應未必特別顯著。雖然中東緊張局勢持續，但市場已基本消化其所帶來的負面影響，並且AI發展仍處高景氣階段，為環球主要股市基本面提供堅實支撐。目前美、日、韓、台股均在歷史高位附近運行，內地股市亦繼續表現強勁，料將為偏軟的恒指提供較強的下方承托力度，預期恒指5月或繼續以上落市為主。除非市場「黑天鵝」驟現，否則投資者不宜過分迷信今年的「五窮月」魔咒。以短期趨勢而言，現階段科技權重股走勢未見起色，加上五一黃金周假期的來臨，料港股成交會偏淡靜，預期續受制於約26300點。至於下方支持，投資者不妨以前期25600點附近低位作為初步支持的判斷。近期金價回落，波動性收窄，在每盎司4600美元附近徘徊。惟以中長線而言，基於近年地緣政治風險升溫，投資者陸續減少依賴美元資產，催生市場避險需求，資金湧入黃金的趨勢未改，央行購金與投資需求形成共振，黃金配置價值凸顯，我們料金價中長期向上的邏輯不變，投資者不妨在低位關注南方東英黃金ETF(03030)的部署機會。雖然3月期間黃金遭大幅拋售，惟我們認為此情況主要受美元走勢、美債息向上、去槓桿與流動性等因素所驅動，而非基本面惡化所致。再者，據內媒報道，人行的數據顯示，中國3月底的黃金儲備達2313.48噸，按月上升4.98噸，反映官方自2024年11月已連續17個月進行增持，顯示人行對黃金的儲備有明確需求；加上近期美元升勢放緩及4月初黃金ETF資金流轉為流入，金價已出現初步回穩訊號。投資者宜留意國際金價回落至4500美元時的黃金投資機會，我們料2026年底金價將挑戰5600美元。投資者如欲重新部署黃金，不妨關注南方東英黃金ETF。其具備三大優勢，包括緊密追蹤金價，提供緊貼LBMA上午金價表現的投資業績；提供實物黃金申贖選項，投資者可靈活選擇以現金或實物黃金申購基金或贖回持倉；該ETF直接持有存放於香港的實物黃金，且投資者可在香港交易該ETF，有助對沖地緣政治風險。其每手100股，入場費僅696元（截至4月30日收市），是目前香港市場上參與實物黃金投資成本最低的選擇，非常適合散戶投資者作分注部署。其管理費（年度）為0.4%，全年經常性開支（年度）約0.65%，基本貨幣為美元。《光大證券國際產品開發及零售研究部》投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。