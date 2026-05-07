07/05/2026 11:11

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 香港2026年首季GDP按年增5.9%

▷ 高盛上調2026全年GDP預測至4.6%

▷ 首季私人消費增5% 投資增17.7% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社7日專訊》高盛發表研究報告指出，2026年第一季度香港實質GDP按年增長5.9%，按季經季節性調整（非年化）增長2.9%，大幅高於市場預期。GDP增長主要來自庫存累積及私人消費強勁增長。該行認為庫存補貨帶來的提振屬暫時性，並可能出現反轉。反映第一季度強於預期的數據後，該行將2026年全年實質GDP增長預測上調至4.6%，之前預測為2.4%。根據初步數據，2026年第一季度私人消費按年增長5%，對按年整體GDP增長貢獻3.3個百分點。政府消費於2026年第一季度按年增長2.9%，對按年整體GDP增長貢獻0.4個百分點。投資增長對按年整體GDP增長貢獻11.2個百分點。固定資本形成總額於2026年第一季度按年增長17.7%。外部方面，2026年第一季度進口增長快於出口增長，導致商品貿易赤字擴大。具體而言，商品出口增長由2025年第四季度的按年15.4%升至2026年第一季度的23.8%，商品進口增長由2025年第四季度的按年18.2%升至2026年第一季度的29.9%。商品貿易赤字擴大對按年整體GDP增長拖累9個百分點。服務出口增長由2025年第四季度的按年4.7%放緩至2026年第一季度的3.5%，服務進口增長由2025年第四季度的按年3.7%升至2026年第一季度的3.9%。服務貿易對按年整體GDP增長貢獻0.1個百分點。(kl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。