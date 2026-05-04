04/05/2026 17:41

《外圍焦點》美國公布耐用品訂單及工廠訂單

《經濟通通訊社4日專訊》美股三大指數上周五(1日)走勢分化，納指與標指雙雙創下盤中及收市新高，而道指則先升後回。道指收市跌152.87點或0.31%，報49499.27點；標指升21.11點或0.29%，報7230.12點；納指升222.13點或0.89%，報25114.44點。港股方面，恒生指數收市報26095，升319點或1.2%，成交1770億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，歐元區財長討論競爭力及銀行業問題。5日凌晨12:50am，紐約聯儲總裁威廉姆斯在一場研討會上發表主旨演講。



數據方面，今晚10:00pm，美國公布3月耐用品訂單，料由下滑1.3%改善至升0.8%；3月工廠訂單料由持平升上0.5%。(wa)