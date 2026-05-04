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04/05/2026 17:05
歐元兌美元報1.1720，德國4月製造業PMI跌至51.4仍高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.231
|98.156
|0.075
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.94/98
|156.89/93
|157.05/09
|歐元/美元
|1.1718/22
|1.1715/19
|1.1721/25
|英鎊/美元
|1.3559/63
|1.3564/68
|1.3574/78
|美元/瑞郎
|0.7823/27
|0.7827/31
|0.7817/21
|美元/加元
|1.3599/03
|1.3604/08
|1.3589/93
|澳元/美元
|0.7194/98
|0.7189/93
|0.7200/04
|紐元/美元
|0.5899/03
|0.5895/99
|0.5895/99
|美元/人民幣
|6.8302/06
|6.8298/02
|6.8281/85
|美元/港元
|7.8334/38
|7.8329/33
|7.8346/35
*上述報價只供參考用