26,274.67
+498.14
(+1.93%)
26,168
+544
(+2.12%)
低水107
8,846.70
+164.87
(+1.90%)
5,030.00
+158.68
(+3.26%)
15,107.55
-13.37
(-0.088%)
80,378.7700
+1,810.1900
(2.304%)
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04/05/2026 09:06
美匯指數報98.165，美國4月ISM製造業PMI維持52.7低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.165
|98.156
|0.009
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.90/94
|156.89/93
|157.05/09
|歐元/美元
|1.1724/28
|1.1725/29
|1.1721/25
|英鎊/美元
|1.3583/87
|1.3581/85
|1.3574/78
|美元/瑞郎
|0.7809/13
|0.7811/15
|0.7817/21
|美元/加元
|1.3588/92
|1.3583/87
|1.3589/93
|澳元/美元
|0.7206/10
|0.7208/12
|0.7200/04
|紐元/美元
|0.5901/05
|0.5903/07
|0.5895/99
|美元/人民幣
|6.8295/99
|6.8286/90
|6.8281/85
|美元/港元
|7.8342/46
|7.8348/52
|7.8346/35
上述報價只供參考用