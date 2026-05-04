04/05/2026 14:59
【ＡＩ】受AI熱潮推動，MSCI亞太指數創盤中新高，韓股突破6900點
《經濟通通訊社4日專訊》受人工智能(AI)相關股票飆升推動，MSCI亞太指數周一（4日）一度上漲2.3%，創盤中新高，及4月8日以來最大漲幅。
其中，韓國KOSPI指數突破6900點，再創新高，收盤漲5.12%，至6936.99點。晶片龍頭三星電子漲逾5%、SK海力士更一度勁升逾11%，首度突破140萬韓元大關，市值擴大至1000萬億韓元。
市場人士指出，全球科技巨頭財報顯示AI相關晶片需求持續強勁，韓國作為高頻寬記憶體(HBM)主要供應地，受惠最為直接。韓國首季GDP按年增長1.7%，創5年來最快增速，主要得益於半導體出口按年激增182%。(jf)
其中，韓國KOSPI指數突破6900點，再創新高，收盤漲5.12%，至6936.99點。晶片龍頭三星電子漲逾5%、SK海力士更一度勁升逾11%，首度突破140萬韓元大關，市值擴大至1000萬億韓元。
市場人士指出，全球科技巨頭財報顯示AI相關晶片需求持續強勁，韓國作為高頻寬記憶體(HBM)主要供應地，受惠最為直接。韓國首季GDP按年增長1.7%，創5年來最快增速，主要得益於半導體出口按年激增182%。(jf)