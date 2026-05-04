04/05/2026 16:03

【外圍經濟】三星家族耗時五年終繳清12萬億韓元遺產稅

《經濟通通訊社4日專訊》三星家族近期繳清在繼承已故前會長李健熙的遺產時產生的遺產稅，金額為12萬億韓元（約81.6億美元），耗時近5年。



2020年10月李健熙去世後，2021年4月，三星電子會長李在鎔、三星美術館Leeum榮譽館長洪羅喜等人，選了5年分6次繳清稅款的方法。



*三星證券在韓國交易所收盤大漲28%*



另據消息稱，三星集團旗下三星證券已與盈透證券(IBKR)達成合作，可為海外投資者開通韓股交易通道。受此消息影響，三星證券在韓國交易所收盤大漲28%。



韓聯社援引業內消息人士報道，三星證券與盈透證券目前已啟動一項新服務的試點運營。該服務依托盈透證券的全球交易平台，破除了傳統業務流程壁壘。今年以來，三星證券股價累計漲幅已達83%。(rc)