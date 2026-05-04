04/05/2026 08:35

【開市Ｇｏ】特朗普啟自由計劃，油組上調產量，車企集體公布銷售數據

【要聞盤點】



1、美股三大指數周五(1日)走勢分化，納指與標指雙雙創下盤中及收市新高，而道指則先升後回，一度升336點，高見49988點，其後受部分傳統板塊獲利回吐拖累而輕微偏軟。道指收市跌152.87點，或0.31%，報49499.27點；標指升21.11點，或0.29%，報7230.12點；納指升222.13點，或0.89%，報25114.44點。日經指數開報59379點，跌0.23%。



2、美國總統特朗普宣布啟動「自由計劃」， 旨在動用美軍力量護航受困於霍爾木兹海峽的商船，布倫特原油周一亞洲早盤應聲下跌。



3、特朗普對伊朗最新的和平提案表示質疑，隨後又稱美方代表正與德黑蘭進行「非常積極的討論」。據報伊朗最新提案建議設定一個月的談判期限，爭取就重新開放霍爾木茲海峽以及結束戰爭達成協議，然後再進行為期一個月的核問題談判。



4、OPEC+主要成員國周日同意小幅上調6月份產量配額18.8萬桶/日。埃克森美孚等石油巨頭CEO警告稱，隨著霍爾木茲海峽關閉時間延長，全球原油庫存和戰略儲備進一步消耗，能源市場可能逼近價格大幅上漲的拐點



5、美國國債孳息率周五(1日)跟隨國際油價回落，對聯儲局利率政策預期最為敏感的2年期國債孳息率微跌0.1個點子，報3.884%。與此同時，作為市場基準的美國10年期國債孳息率下跌1.6個點子，回落至4.374%。



6、特朗普在社交平台宣布，下周起將對所有進入美國的歐盟汽車及卡車徵收高達25%的關稅。他批評歐盟未能遵守去年雙方商定的貿易協議條款，強調美方必須採取強硬行動來保障利益。



7、標普道瓊斯指數公司正醞釀重大規則改革，或將加快尋求IPO的超大市值企業納入標普500等核心指數的步伐。若新規落實，特斯拉(US.TSLA)行政總裁馬斯克旗下的太空探索企業SpaceX，以及OpenAI等科技巨頭，有望在上市後更快獲得被動資金的青睞。



8、美國銀行發布最新研報指出，全球超大規模雲端運算企業的AI投資競賽正不斷升溫。該行預期2026年相關資本開支將高達8000億至9000億美元，並預料於2027年正式突破1萬億美元大關。



9、中國發布阻斷禁令，要求國內企業不得承認、不得執行、不得遵守美國對恆力石化（大連）煉化等5家涉伊朗石油交易中國企業實施的制裁措施





【焦點股】



比亞迪(01211)

- 4月汽車銷量32萬輛，按年跌逾15%按月增7%，汽車出口量升71%



小米集團(01810)

- 小米汽車4月交付量按月增五成，新一代SU7鎖單逾七萬輛



小鵬汽車(09868)

- 4月交付汽車3.1萬輛按年跌11%按月增13%



零跑汽車(09863)

- 4月汽車銷量7.1萬輛，按年增74%按月增43%



江西銅業(00358)

- 擬籌劃分拆江銅銅箔至聯交所上市，處於前期階段



理想汽車(02015)

- 4月交付3.4萬輛升0.4%，5月中推新理想L9 Livis



吉利汽車(00175)

- 4月汽車銷量23.5萬部持平，出口佔8.3萬部升2.5倍



蔚來(09866)

- 4月交付汽車2.9萬輛，按年升23%按月跌17%



兆易創新(03986)

- 料年內利基DRAM產品價格續攀升，定制存儲業務營收料數億人幣



蜜雪集團(02097)

- 申請H股全流通，涉逾2282萬股佔6%股權



越秀地產(00123)

- 向控股股東售資產包，套現44.6億人幣





【油金報價】



紐約期油下跌0.10%，報101.84美元/桶



布蘭特期油上升0.30%，報108.49美元/桶



黃金現貨下跌0.02%，報4614.15美元/盎司



黃金期貨下跌0.45%，報4623.74美元/盎司